大阪・朝日放送テレビの今村俊昭社長が３０日、同局内で定例会見に出席した。２３日放送の同局制作「探偵！ナイトスクープ」で小学６年生の長男が５人の兄妹を世話する姿が放送された。これに対しネット上では「育児放棄」などと家族への批判が飛び交い炎上した。２６日には、同局が２度目の声明を発表。改めて番組内容は編集・構成上の演出によるものだと説明した。今村社長は冒頭で「取材にご協力くださったご家族の方々