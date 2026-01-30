プロキックボクサーのケイト・ウィラサクレック選手（22）が、2026年1月29日にXを更新。運転免許証の写真と、高校生の頃の学生証の写真を公開した。「分かりづらくてごめんなさい」ケイト選手はXで、「人生初めての職質された」と切り出し、こう明かした。「財布の中見られた時に警察の方が免許証見てから高校生の時の学生証出て来て15秒ぐらい学生証見つめて私に『女性、、？』って言われたwww」投稿には、金髪のオールバックスタ