観音寺警察署 1月30日、香川県観音寺市で住宅が焼ける火事があり、3人が病院に搬送されましたが、軽傷とみられています。 警察によりますと、30日午後2時20分ごろ、この家に住む男性（55）から「2階建ての一軒家の1階部分が燃えている」と119番通報がありました。消防が駆けつけ、約1時間半後に鎮圧しましたが、まだ鎮火には至っていません。 この家には、女性（79）と息子夫婦、孫が4人で暮らしていて、出火当時は女性