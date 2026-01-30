北九州市門司区の山林で30日に発生した火災は、消火活動が続いています。FBSのヘリコプターからは、山から白い煙が上がっているのが確認できます。警察は近くの住民に避難の声かけをしたということです。警察と消防によりますと、30日午後1時ごろ、北九州市門司区奥田で建物火災が発生し、付近の山林からも出火しました。119番通報した60代の男性は「倉庫が燃えている。木を燃やしていたら燃え移った」と話しているというこ