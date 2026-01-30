通貨オプションボラティリティー ドル円１週間１１．２％に落ち着く USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK11.208.459.518.47 1MO10.377.319.077.23 3MO9.787.138.777.32 6MO9.517.238.707.57 9MO9.457.318.787.77 1YR9.337.338.787.89 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK9.46