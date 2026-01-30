欧州株独ＤＡＸ指数が堅調に始まる、アディダスや前日急落したＳＡＰが買い主導 東京時間17:25現在 英ＦＴＳＥ100 10157.37（-14.39-0.14%） 独ＤＡＸ24476.90（+167.44+0.67%） 仏ＣＡＣ40 8078.72（+7.36+0.09%） スイスＳＭＩ 13168.59（+20.66+0.16%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:25現在 ダウ平均先物MAR 26月限48803.00（-367.00-0.75%）