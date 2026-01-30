３０日、上海に到着したスターマー英首相。（上海＝新華社記者／王翔）【新華社上海1月30日】訪中している英国のスターマー首相が30日午後、2番目の訪問先となる上海に到着した。３０日、上海に到着したスターマー英首相。（上海＝新華社記者／王翔）