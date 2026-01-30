「選抜高校野球・選考委員会」（３０日、大阪市内）中国地区では広島の崇徳が３３年ぶり４度目の出場を決めた。グラウンドではナインが歓喜に沸く中、元広島の山崎隆造総監督も笑みを浮かべた。山崎総監督は「やっと大きな壁を破れたのかな、越えられたかなという思いはあります」と語った。「僕の同級生達で『俺らが死ぬまでに甲子園に行くことはないな』って言い合ってましたよね」と明かし、「選手達も成長してくれたのか