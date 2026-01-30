＜第98回選抜高校野球大会：選考委員会＞◇30日とんねるず石橋貴明（64）が30日、自身のX（旧ツイッター）を更新。母校帝京（東京）のセンバツ高校野球大会出場決定を祝福した。3月19日に開幕するセンバツ高校野球大会の選考委員会が行われ出場32校が決まった。春夏3度の全国優勝を誇る帝京（東京）は16年ぶり15度目の出場を決めた。石橋は母校のセンバツ出場を「16年ぶりに！！！涙！！！甲子園楽しんで！！！魂！！！」と祝