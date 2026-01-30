フリーアナウンサーの鷲見玲奈（35）が30日、自身のインスタグラムを更新。眉アートの施術後の写真を披露した。鷲見は「眉アート2回目！！！」と書き出し、「メイク無しで完璧な仕上がり…！これでもう、お風呂上がりの宅配荷物も怖くない！！」と自撮り写真をアップした。そして「産後の写真を撮る時に、本当に眉アートしておけばよかった！って後悔してたの」と打ち明け、「妊娠中、授乳中はできないので、念願叶ってやっ