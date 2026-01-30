「ＪＥＳＣＯカップ・平和島劇場開設１６周年記念」（３０日、平和島）柴田友和が３０日の２日目６Ｒで１着。５コースから差して３連単は３万６９６０円のビッグな配当となった。レース後は「やりました！」とガッツポーズでシリーズでは２本目となる白星を喜んでいた。足に関しては「前を向いてからはいい。数字以上に動いています」と満足げだったが、「乗りづらいです」と課題も残る状態。「そこが直れば文句はない。調整