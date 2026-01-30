ジャングルポケットの太田博久（42）おたけ（43）、ジェラードンのアタック西本（38）かみちぃ（38）が29日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜午前1時）に出演。おたけが「荒稼ぎしている」と聞いているコンビを2組明かした。ジャングルポケットとジェラードンは同期で、太田は「うれしいよな」と感慨深げだった。おたけは「俺らはいろいろあったから、正直な話、グラフでいうと収入とかも減っちゃったりしてるけど、や