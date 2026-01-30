歌手鈴木亜美（43）が、サッカーJ1開幕戦のFC東京−鹿島アントラーズ（2月7日、東京・味の素スタジアム）で、スペシャルライブを開催することが30日、発表された。鈴木は「FC東京の開幕戦という特別な1日にライブをさせていただけることを、とても楽しみにしています。スタジアムに集まるみなさんの熱をさらに高められるようなライブをお届けしたいと思っています。FC東京が最高のスタートをきれるように、一生懸命頑張ります！