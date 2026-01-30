「LAMBDA CURRY」は、栄・住吉エリアにある「ビストロμ」で、昼のみ営業するスパイスカレー店です。10種類以上のスパイスと食材を組み合わせ、それぞれのカレーで奥行きのある味わいを表現しています。定番の【λ（ラムダ）スパイスチキンカレー】は、手羽元をじっくり煮込み、15種類のホールスパイスとパウダースパイス、香味野菜を使用。仕上げにココナッツミルクを加え、やさしくまろやかな味わ