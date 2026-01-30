栄・住吉エリアにあるビストロ「Bistro μ」は、隠れ家的な空間で、「お店選びに迷ったらここ」と思わせてくれる雰囲気と、フレンチをベースにした幅広い創作料理が魅力です。おつまみや前菜には、トロトロ卵のウフマヨや、大きめにカットして揚げ焼きした自家製ポテトフライがおすすめです。さらに、旬の野菜を使った揚げ物や炭火焼、藁焼きの野菜・肉料理、オムレツやパスタまで、バリエーション豊かなメニュ}