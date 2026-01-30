1月30日、B3の香川ファイブアローズは名古屋学院大学3年生の髙木来希が特別指定選手として加入することを発表した。 北海道出身の髙木は189センチ95キロのスモールフォワード。福岡第一高校に入学し、3年次にはインターハイ優勝とウィンターカップ準優勝の実績を持つ。卒業後には名古屋学院大学に進学し、2024年度のインカレでは2年生ながらも試合に出場し、東海地区代表として