1月29日、Bリーグで初めて開催された新入団選手ドラフト『Bリーグドラフト2026』が都内で行われ、2巡目1位（全体7位）で京都ハンナリーズが日本体育大学の西部秀馬を指名した。 愛知県出身で現在22歳の西部は、189センチ87キロのシューティングガード兼スモールフォワード。東山高校では1学年上の米須玲音（川崎ブレイブサンダース）らとともにウインターカップで準