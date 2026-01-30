記念すべき初開催の「Bリーグドラフト2026」において、栄えある1巡目に指名されたエリートたち。Bプレミアの開幕を前に活躍が期待される6名の選手を紹介する。 文＝小沼克年 ◆▼1巡目1位（サンロッカーズ渋谷）山粼一渉（ノーザンコロラド大学） ◆「記念すべき“初代ドラ1”日本の未来を担う大型ウイング」 [写真]＝野口岳彦 サイズと機動力を備えるウイングシュー