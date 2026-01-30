【パナソニックの小世帯向け提案・Vol.1】少子化などの進行で単身世帯や二人世帯の、いわゆる「小世帯」が拡大中だ。パナソニックは、この小世帯の暮らしに寄り添い、コンパクトなのに上質で心地よく過ごせる家電の提案を推進している。今回は、小世帯の“食”を支える同社の家電商品を紹介しよう。●2030年に単身世帯の割合は全世帯の6割超に日本における少子高齢化は拡大傾向にある。5年ごとに実施されている国勢調査によると