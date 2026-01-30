第98回選抜高校野球大会（3月19〜31日、甲子園）の出場校を決める選考委員会が30日に開かれ、出場32校が決定した。昨秋近畿大会ベスト8の東洋大姫路は近畿地区6枠の最後に滑り込んだ。姫路市内の学校内の「50周年記念ホール」で父兄、学校関係者らとライブ配信を見守った選手たちは名前を呼ばれた瞬間、抱き合って喜びを爆発させた。昨秋は兵庫県大会3位で近畿大会に出場し、1回戦で近大新宮に4―1で勝利。準々決勝で智弁学