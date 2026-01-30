神奈川県は２９日、女子高生の後をつけてマンションに侵入するなどした監査事務局の男性職員（３６）を停職６か月の懲戒処分とした。職員は同日付で依願退職した。発表によると、職員は昨年１１月、神戸市灘区のマンションで、オートロックをすり抜ける「共連れ」の手口で、下校中の女子高生の後に続いて侵入したとして、兵庫県警に邸宅侵入容疑で逮捕された。ストーカー規制法違反容疑でも再逮捕され、同１２月に神戸簡裁から