巨人の新外国人４選手が３０日、都内のホテルで入団会見に臨んだ。まずポスト岡本として期待のかかるボビー・ダルベック内野手（３０）＝前ロイヤルズ傘下３Ａ＝は「歴史と伝統という巨人軍の誇るブランドに感化されて今回入団することを決めました。特に打撃においては期待されていると思っていますので、しっかり頑張っていきたい」と決意表明。１９年には米国代表として「プレミア１２」に出場し、ベストナインを獲得。２１