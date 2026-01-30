数々の人気アーティストが所属するSM ENTERTAINMENT所属の男子練習生で構成されたチーム“SMTR25”初のバラエティ番組『応答せよ！僕らのハイスクール』（全8話）が、ABEMAにて2026年2月13日より毎週金曜日の夜8時20分〜日韓同時・国内独占無料放送することが決定した。【映像】人気のK-POPバラエティ『応答せよ！僕らのハイスクール』は、SM ENTERTAINMENT所属の男子練習生で構成されたチーム“SMTR25”初のバラエティ番組。