栃木県宇都宮市で車5台がからむ事故があり、スポーツカーを運転していた男が酒を飲んで車を運転した疑いで逮捕されました。30日午後0時半ごろ、宇都宮市駅前通りで「突然ぶつけられた」と通報がありました。警察によりますと、スポーツカーが前の車に追突し、計5台がからむ事故になったということです。この事故で、タクシーの乗客の女性1人が軽傷です。タクシー運転手：信号待ちで、ドンという音だけ。スポーツカーを運転していた