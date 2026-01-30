〈「今はもう、本気の子しかいないから」あの場所にはもう戻れない――22歳、元アイドルの現在地〉から続く 「私は私なりのけじめをつけなきゃ」【あわせて読む】「今はもう、本気の子しかいないから」あの場所にはもう戻れない――22歳、元アイドルの現在地アイドルグループ在籍中に起こした“ある事件”。その謝罪のためにメンバーの家を訪ねた帰り道、真衣が目にした光景は、彼女の心を深くえぐるには十分すぎるものだっ