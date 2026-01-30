µð¿Í¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢µÜºê¤Ç¤Î°ì·³¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ìºÇ½ªÆü¤Ë¤ª¤è¤½£µ»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë?Ä¹»þ´Ö¥È¥ì?¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ºäËÜ¤ÏÁ°Æü£²£¹Æü¤Ë¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤ÇÀÅÍÜ¡££²ÆüÌÜ¤ÏÂç»ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏµÜºêÌÚ¤Î²Ö¥É¡¼¥à¤Ç¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ä¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÎÙÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë²°³°µå¾ì¤Ø°ÜÆ°¡£»°ÎÝ¤Î¼éÈ÷°ÌÃÖ¤Ë½¢¤­¡¢¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç?µï»Ä¤êÎý½¬?¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÇØ