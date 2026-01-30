自民党の稲田朋美氏が３０日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。今回、衆院選（２月８日投開票）に福井１区から立候補した稲田氏は「【安倍元総理を裏切った、泣かせた説はデマです】」と切り出し自身に関して流れる?デマ?について否定した。同選挙区では稲田氏、中道改革連合の波多野翼氏、国民民主党の山中俊祐氏、参政党の藤本一希氏らが立候補している。安倍内閣で防衛相、内閣府特命担当相、公務員制度改革担当相などを