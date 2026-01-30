ライオンは、抗菌力を高めてリニューアルした衣料用柔軟仕上げ剤「ソフラン プレミアム消臭」を2026年3月11日より発売します。 「ソフラン プレミアム消臭」 また、新たに衣類の汗のニオイに特化した「ソフラン プレミアム消臭 汗臭ブロック」をラインナップに加え、同日に発売します。 「ソフラン プレミアム消臭 汗臭ブロック」 記事のポイント 部屋干しや夜干しによる「生乾きのニオイ」を抑えるニーズに応える