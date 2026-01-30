お笑い芸人の小籔千豊が３０日、関西テレビ「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」に出演。アイドルグループ「嵐」が約５年４か月ぶりに新曲をリリースするニュースにコメントした。嵐は２６日、グループの公式サイトを通じて新曲「Ｆｉｖｅ」をデジタルシングルとして３月４日に配信リリースすることを発表。新曲発表は２０２０年１０月３０日配信の「ＰａｒｔｙＳｔａｒｔｅｒｓ」以来。３月からの５大ドームツアーに向け、本格的