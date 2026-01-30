コマは古くから愛される玩具ですが、回転が落ちていずれ止まってしまうという制約があります。エンジニアでYouTuberのAaed Musa氏は、現代の電子部品と試作手法を組み合わせ、できるだけ長時間回り続ける電動コマを自作する動画を公開しました。I Overengineered a Spinning Top - YouTube開発にあたってMusa氏は、回転を維持するための動力や回路、バッテリーを含むすべての機構をコマの内部に完結させるという制約を設けました。