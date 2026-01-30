ＢＳ朝日「家呑み華大」（木曜・後１０時）が２９日に放送され、昨年末のＮＨＫ紅白歌合戦の話題で盛り上がった。２年連続でけん玉のギネス世界記録達成した歌手・三山ひろしの話題など、博多華丸・大吉の２人は紅白の話が尽きない。大吉は「トリと大トリがユーミンとサザンの時が一番幸せやったなぁ」と思い出の紅白を懐かしむ。華丸は昨年末の紅白について「テンポがいいと言っていいのか…ちょっと、『はい、終わりー！』