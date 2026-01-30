第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場３２校が発表され、元日本ハム投手の芝草宇宙（ひろし）監督が２０２０年から指揮を執る帝京長岡（新潟）が初選出となった。春夏通じて初の甲子園出場が決まった。吉報が届き、鈴木祥大主将（２年）は「おじいちゃんとお父さんは監督として出た。自分は選手として出るチャンスがもらえたので、躍動できるように頑張りたい」と喜んだ。中越で夏の甲子園７度出場に