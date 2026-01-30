気象庁は北アルプスの火山「焼岳」について、30日午後4時に「噴火警戒レベル2 火口周辺規制」を継続すると発表しました。焼岳では、30日も火山性地震を観測しています。 気象庁によりますと、焼岳では、25日から山頂付近を震源とする火山性地震が、平時より多い状態で推移しています。 火山性地震の1日あたりの回数は、速報値で、27日22回、28日10回、29日2回、30日は午後3時までに1回です。 山頂付近の噴煙の状況等は