メ～テレ（名古屋テレビ） 30日午前に発生した愛知県稲沢市のリサイクル工場火災はいまだ鎮火せず、午後4時現在も消火活動が続いています。 消防によりますと午前8時すぎ稲沢市今村町で「火事です」と複数の119番通報がありました。 消防車など14台が駆けつけ消火に当たっていますが、いまだ鎮火には至っていません。 警察によりますと、けが人はいないということです。 現場はアルミや小型家電などの買い取りを行