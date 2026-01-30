メ～テレ（名古屋テレビ） 去年ノーベル賞を受賞した大阪大学の特別栄誉教授坂口志文さんが名古屋市の表彰を受け、研究の原点・名古屋での受賞に感謝を語りました。 名古屋市公館を訪れた坂口志文さんは、ノーベル賞やそれに匹敵する賞を受賞した市ゆかりの人に贈られる「名古屋市学術表彰」を授与されました。 坂口さんは1977年、「愛知県がんセンター」に研究生として在籍していて、研究の原点