インフルエンサーでモデルの、まいきちが３０日、都内でこの日発売された初のフォトエッセー「承認欲求」の発売イベントを行った。ＳＮＳフォロワー２００万人を超えるＺ世代のカリスマ。「誰にも言えなかったことを本にしてみんなに読んでもらえるのがうれしかった。ＳＮＳに載せるつもりのない自分が載っている。とにかくうれしい。感動してます」と喜んだ。発売日となったこの日は２１歳の誕生日。「一生忘れない」とかみ