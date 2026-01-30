メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋グランパスが、新シーズンに向け熱田神宮で必勝祈願を行いました。 「初めて来たけど、非常に雰囲気がいい。ポジティブなエネルギーを得られる感じがする」（ペトロヴィッチ監督） 新たに指揮を執るミハイロ・ペトロヴィッチ監督をはじめ選手やチーム関係者およそ70人が参列しました。 去年は、下位に低迷し16位。巻き返しを目指すチームが掲げる目標は、