〈【マンガ】「なんでうちの子はこんなにトロいの？」新米ママが不安に耐えきれず保健センターへ…担当者から告げられた「まさかの答え」とは〉から続く『これって虐待ですか』より©︎あさのゆきこ／KADOKAWA上手くいかない子育てで毎日イライラが止まらない。これってもしかして虐待……？【マンガ】『これって虐待ですか』を読むあさのゆきこさんによる漫画『これって虐待ですか 自己肯定感が低くて怒りを止め