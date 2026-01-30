1月20日のトレーニング中に受傷J1のガンバ大阪は1月30日、今季より新加入のFW植中朝日が左膝内側半月板損傷をし、手術が終了したことを発表した。24歳の植中は、JFAアカデミー福島U-15、同U-18を経て、V・ファーレン長崎でプロキャリアをスタートさせた。その後、横浜F・マリノスに2023年に加入し、J1リーグ通算76試合14得点、J2リーグ通算49試合15得点を記録。さらにカップ戦で通算14試合8得点、天皇杯で通算10試合4得点（う