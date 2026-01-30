未経験者を配管工として育成するとともに、将来的な起業の支援までを行うプログラムを山形市の会社が考案し、30日に発表会が開かれました。山形市の配管調査サービス会社「弘栄ドリームワークス」は、施工管理者の育成を行う教育機関「KDWアカデミー」を2025年12月に立ち上げました。今回はアカデミーの中に、新たに現場で作業を行う配管工の育成を行うためのプログラムをスタートさせました