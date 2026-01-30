山形県警察学校の卒業式が29日、天童市で行われ、卒業生30人が決意を新たに警察官としての一歩を踏み出しました。卒業したのは2025年4月に入学し、およそ10か月の初任科長期課程を修了した18歳から34歳の30人です。式では、卒業生の名前が読み上げられると、1人ひとりが力強い返事で立ち上がりました。桃井義典警察学校長が卒業証書を授与し、その後、水庭誠一郎本部長が訓示しました。県警察本部 水庭誠一郎本部長「困り苦しむ県