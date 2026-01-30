東京都庁東京都は30日、一般会計を9兆6530億円とする2026年度当初予算案を発表した。5年連続で過去最大を更新し、前年度比5.4％増だった。出産や子育ての支援、女性活躍の推進に向けた取り組みに重点的に配分した。「子育てしやすい環境づくり」のためとして、計7180億円を計上。保育料無償化や、0〜18歳に月5千円を支給する「018サポート」などに充てる。不妊治療の助成制度を拡充し、卵子凍結の費用を助成する。都は7月、