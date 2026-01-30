2024年、頼清徳総統の就任式典で披露された竜の演舞＝台北の総統府前【台北共同】台湾行政院（内閣）が30日発表した2025年の実質域内総生産（GDP、速報値）は前年と比べ8.63％増加した。世界最高水準の技術を持つ半導体産業がけん引役となり、10年以来の高い成長率となった。人工知能（AI）やスマートフォン向けに高性能な半導体の需要が世界的に強まっており、輸出が伸びた。行政院は25年の成長率が7.37％になるとの見通し