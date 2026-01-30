りそな銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行の看板＝2025年12月、東京都江東区豊洲三菱UFJ銀行など国内大手5行は30日、2月に適用する固定型住宅ローン金利を引き上げると発表した。固定型ローンは急ピッチで上昇している長期金利に連動しており、背景には、高市政権の積極財政による国の財政悪化懸念が強まっていることがある。金利上昇を抑えるため日銀による国債の買い支えが取りざたされるが、効果には疑問符も付く。