東京都内の寺の納骨堂で練炭を燃やし、住職の男性を一酸化炭素中毒で殺害した罪などに問われた女に、懲役25年の判決が言い渡されました。霊園開発会社の役員だった青木淳子被告は2023年、社長の男と共謀し、東京・足立区にある寺の納骨堂で練炭28個を燃やし、当時70歳の住職の男性を一酸化炭素中毒で殺害した罪などに問われ、初公判で「私は無実です」と主張していました。東京地裁は30日の判決で、青木被告と社長の男が「共謀して