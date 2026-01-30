違法スカウトグループ「ナチュラル」の会長の男が逮捕された事件で、男が潜伏先のホテルの部屋に立ち入らないようホテル側に依頼していたことがわかりました。この事件は、「ナチュラル」の会長、木山こと小畑寛昭容疑者が、東京・渋谷区でスカウト行為をするため、暴力団組員に現金を渡したとして指名手配され、その後、逮捕されたものです。小畑容疑者は鹿児島県の奄美大島に潜伏していましたが、その後の関係者への取材で、滞在