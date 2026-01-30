1月30日、中川翔子がInstagramを更新した。【写真】自身＆夫の幼少期と息子たちの比較SHOTを公開中川は、自身のInstagramアカウントにて、「ふたご無事4か月になりました！おめでとう！！」と、双子の息子たちが生後4ヶ月を迎えたことを報告した。続けて、「この一か月は、あっという間だあ！ 寝返りがはじまり、からの、 コロンコロンが楽しいらしく1秒も目を離せない！ 気づけばしている寝返りからの、 足で尺取り虫みたいに前に