犬が飼い主に『危険を伝えている』サイン 1.吠える 犬は危険を伝えるときに吠えます。恐怖を感じているときは『ヒーンヒーン』『キュンキュン』といった可愛らしい声を出すこともありますが、危険を感じたら激しく『ワンワン』と吠えます。 家の前を通行人が通ったときや、散歩中他の人や犬に遭遇したときに吠える犬はたくさんいます。困った行動ですが見知らぬ相手を近づけないよう飼い主を守っているとも言えま