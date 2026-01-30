1月29日より『ジュニア STAR to FESTIVAL 2026』が横浜アリーナで開幕した。出演者より浮所飛貴、井上瑞稀、矢花黎、西村拓哉、黒田光輝、元木湧、永岡蓮王、千井野空翔、山岸想、宮岡大愛、阿達慶が初日公演前に囲み取材に応じた。 （関連：【写真あり】『ジュニア STAR to FESTIVAL 2026』開幕新体制初の合同公演に意気込み「1年の成長を見せられれば」） 2025年に新しいグループでの活動を始めたACEes、KEY