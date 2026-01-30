瀬戸内地方は寒気や湿った空気の影響で雲が広がっていて、雪の降っているところがあります。30日夜もおおむね曇りでしょう。中国山地沿いでは31日の朝にかけて雪雲がかかる見込みです。 31日も晴れたり曇ったりの天気になるでしょう。海沿いでは空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。朝の最低気温は岡山でマイナス2度、津山でマイナス1度、高松で1度の予想です。日中の最高気温は岡山と高松で9度、津山